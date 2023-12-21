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Son dakika haber| FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi

21.12.2023 21:47 | Son Güncelleme:
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Bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit 50 bin liraya kadar yükseltildi.

Son dakika haber| FAST limiti 50 bin TL'ye yükseltildi

Herhangi bir zaman dilimine takılmadan anında para göndermeyi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artırıldı.

50 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ!

Bugünden işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL’ye yükseltildi. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlem yapılabiliyor.

EN SON ŞUBAT'TA DEĞİŞMİŞTİ

En son FAST limiti 14 Şubat 2023 tarihinde değiştirilmişti.

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