Son dakika haberi: Dolar'da yaşanan sert düşüş sonrası merakla bekleniyordu! Bakan Nebati açıkladı: TL mevduatı düzenlemesi nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merakla beklenen ekonomi planını açıkladı. Dövize endeksli Türk lirası mevduatı hakkında açıklama yapıldı. TL mevduatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte Nebati'nin açıklamalarının ayrıntıları...

"SAAT 11'DE USD DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLANACAKTIR"

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup, minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vazdesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bakancılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürüdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın Açıklaması

(21.12.2021) pic.twitter.com/bxPLfpLLsp — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 21, 2021

"KUR YÜKSEK ENDİŞESİ OLMAYACAK"

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.



