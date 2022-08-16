Son dakika haberi: Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi! Ucuz otomobil için o tarihe dikkat

Kritik tarih 15 Eylül 2023! Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre ikinci el kara taşıtı ticaretiyle ilgilenenler; otomobil ve arazi araçlarının satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak. Bu yeni kuralla birlikte otomobil piyasasında dengenin kurulması amaçlanıyor.

SON DAKİKA: İKİNCİ EL PİYASASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK YÖNETMELİK!

Söz konusu düzenleme yürürlüğe girdikten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak. 15 Eylül'e kadar satılacak araçlarla birlikte ikinci el piyasasında bir rahatlama bekleniyor.

DİKKAT! BAKANLIK BU TARİHİ 6 AY DAHA UZATABİLİR

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.



