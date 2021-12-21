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Son dakika haberi: İşte döviz endeksli TL mevduatının ayrıntıları! TL mevduatından kimler faydalanabilecek?

21.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ekonomide yeni yol haritasını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Dolar ve Euro'da dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Söz konusu açıklamanın etkileri bugün de sürerken Dolar 11 TL'ye kadar indi. Yeni sistemin detayları merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: İşte döviz endeksli TL mevduatının ayrıntıları! TL mevduatından kimler faydalanabilecek?

Son dakika haberi: Dövize endeksli TL mevduatının detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merakla beklenen ekonomi planını açıkladı. Dövize endeksli Türk lirası mevduatı düzenlemesinin nasıl olacağı netleşirken, Bakan Nebati yazılı olarak yaptığı açıklamada her sabah 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurdu. Mevduat hesabında vadeler de 3-6-9 ve 12 ay olarak belirlendi. İşte dövize endeksli TL mevduatıyla ilgili gelen son dakika haberinin detayları...

"HER GÜN SAAT 11'DE USD DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLANACAKTIR"

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup, minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vazdesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bakancılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürüdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"HİÇBİR ŞEKİLDE STOPAJ ALINMAYACAK"

Döviz endeksli TL mevduatı paketinin detaylarının açıklanmasından sonra uzmanlardan ilk yorum geldi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, " Hiçbir şekilde de stopaj alınmayacak. Devlet vergi kesiyordu o da kalkmış durumda devlet orada alacağı 100 bin liradaki 3 bin lira 4 bin lira gibi alacağından vazgeçerek zaten zararı karşılamış oluyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Şener'in açıklamasından satır başları:

"Bir defa kur korumalı bir TL vadeli mevduat deniyor. Kura endeksli değil kur korulmalı yani herhangi bir şekilde kurun altında kalırsa TL getirisi bunun temin edileceğini gösteriyor. Bu durum da gerçek kişilere yönelik bir düzenleme yani sadece vatandaşa yönelik tüzel kişilere değil toplumdaki gerçek kişilere yönelik.

Türkiye’deki şu andaki mevduatların vadelerine baktığımızda yüzde 90’ı zaten 3 aylık bu vadeleri belirlemekle neredeyse tüm vadeli hesapları kapsamış oluyorsunuz. 12 aylık da 6 aylık da olsa vadeli hesabınızı dövizin üzerinde alacaksınız. Hiçbir şekilde de stopaj alınmayacak. Devlet vergi kesiyordu o da kalkmış durumda devlet orada alacağı 100 bin liradaki 3 bin lira, 4 bin lira gibi alacağından vazgeçerek zaten zararı karşılamış oluyor. 3 ay sonra kurun getirdiği nokta bankanın size verdiği faiz oranından yüksek ise o aradaki fark size ödenmiş oluyor. Stopaj alınmamış olması ve bütün bankaların buna iştirak ediyor olması çok önemli. Bu iş nasıl yapılacak mümkün mü deniyordu. Merkez Bankası’nın her gün açıklayacağı döviz kuru belli olacak. Kargaşa olmaması açısından Euro değil çok net olarak bu kazançların dolar endeksli olduğu da açıklanmış. Küresel çapta dolar değer kazanacaksa da aynı zamanda TL’ye bu değer üzerinden değer kazandırmış oluyorsunuz.

Vade gününüz geldiğinde Merkez Bankası o gün hangi dolar kurunu açıklamış ise siz o kadar gelirden faydalanmış olacaksınız. Paranızda dolarda tutsanız bile o kazancı elde etmiş olacaksınız. Dolar faizden daha az getiri sağladığında da siz direkte yüzde 16 gelir elde ettiğiniz için dolar düşse bile gelir kaybı da yaşamamış olacaksınız. Vatandaşın lehine bir işlem. Bu metin içerisinde açıklanmayan bir nokta var bunun Hazine yolu ile karşılanması düşünülüyor."

"KUR YÜKSEK ENDİŞESİ OLMAYACAK"

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Amerikan Doları
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Okuyucu Yorumları 120 yorum
helal reis arkandayız
@paflagonyam , söylediklerinin adı faiz artışı oluyor yalnız
@paflagonyam faiz teşvikini destekliyorsun demek ki
parası olup parasını vadeliye yatiranin zararını parası olmayan gariban vergileriyle karşılayacak öylemi
Aynen oyle , zenginin parasi azalmasin diye garibanin parasindan bunlara fark odenecek
sen elindeki parayi dolara yatırıp 2 ay sonra döviz farkını cebine koyarken o para kimin cebinden çıkıyor acaba
@nothing_man_1983 yahuu defolun gidin bi bitmediniz zihniyetiniz batsın hiç bir şeyi begenmezsiniz
Ne istiyorsun hemen emret yapalım adamım. Bas bas bağırdık döviz almayın ekonomi bozuluyor dedik şimdi ağlama istersen
aynen öyle birader
asgari ücrette vergi kalktı haberin olsun..
@nothing_man_1983 ne oldu milleti kandıramadınızmı
@nothing_man_1983 parayı yatıran ama terste kalan diğer zenginden çıkıyordu. şimdi hazine garantisi. anla mıyormusun
Faizli para yatırmak zorunda mıyız? Vadesiz hesaplar için de geçerli olsun
ozaman devletin ödeyeceği miktar artar
@ahmet_simset_1980 , vadesiz de de faiz var
aynen buna katiliyorum
ne istediğini biliyormusun sen? sen vadesiz hesap demek faiz istemiyorum diye yatırman demektir. ayıkmisin sen

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