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Son Dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 10:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Son Dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

Halkbank Genel Müdürü Arslan, söz konusu desteğin 100 bin liraya kadar çıkacağını belirtti.

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