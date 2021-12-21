Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni ekonomik modelle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı dövize endeksli TL mevduat sistemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"MUHTEŞEM EKONOMİK MANİFESTO"

Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.



Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 20, 2021



