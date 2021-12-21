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  4. Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni ekonomik modelle ilgili açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni ekonomik modelle ilgili açıklama

21.12.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni ekonomik modelle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı dövize endeksli TL mevduat sistemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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"MUHTEŞEM EKONOMİK MANİFESTO"

Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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