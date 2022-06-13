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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati müjdeyi verdi! Çok sayıda alım yapılacak

13.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati müjdeyi verdi! Çok sayıda alım yapılacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda gelir uzman yardımcı alımının yapılacağını duyurdu.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özveriyle çalışan Gelir Uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.

Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum."

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