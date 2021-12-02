Son Dakika: Hazine'de devir teslim töreni ! Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.

Bakan Elvan yaptığı konuşmada, "Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi gelirlerimizi oluşabilecek riskleri gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı önlemler aldık. Ekip ruhundan vazgeçmedik" dedi.

BAKAN NEBATİ'DEN FAİZ MESAJI

Elvan'ın açıklamasından sonra Nebati bir konuşma gerçekleştirdi. Nebati konuşmasında şunları belirtti:

İnşallah herkes için hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Makamlar gelip geçicidir, önemli olan yaptığımız hizmetlerdir.

Salgının en yoğun dönemini büyük bir başarıyla geride bıraktık. Proaktif ekonomi politikalarıyla sürece yön verdik. Cumhurbaşkanımızın yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girdik.

Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, Türkiye’nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmadan gereğini yapmak olacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ TBMM'DE YEMİN ETTİ

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.



