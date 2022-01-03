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Son dakika: İkinci el otomobilde büyük tuzak! Fark etmesi çok zor…

03.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil fiyatları dolar ve Euro’daki düşüşün ardından gerilese de piyasadaki tedarik krizi devam ediyor. İkinci el araçlarda ise vatandaş fiyatların yanı sıra kilometre düşürme dolandırıcılığından şikayet ediyor. İşte fark etmesi çok zor olan ikinci el otomobildeki büyük oyuna karşı uyarılar…

Son dakika: İkinci el otomobilde büyük tuzak! Fark etmesi çok zor…

İkinci el araba piyasasında vatandaşların başı dolandırıcılarla dertte. Araba almak isteyenler hem artan fiyatlardan hem kilometre düşürme dolandırıcılığından şikâyetçi. Kimileri otomobillerinin değerini artırmak için sayaçlarıyla oynuyor. Fark etmek çok güç.

Dünyada tedarik zinciri pandemiyle birlikte zirve yaptı. Bu durum, birçok üründe olduğu gibi otomotivde de çip kriziyle birleşince, aylarca süren sıfır araç sıralarını gündeme getirdi. Sıfır araçtaki problem ise ikinci el piyasasında dengeleri bozdu. Birçok galerici sıfırdan yüksek fiyatla ikinci el otomobil satmaya başladı. Talep yüksek olunca da dolandırıcılara gün doğdu. Dolandırıcıların bugünlerde en fazla kullandığı yöntem ise 'kilometre düşürme' olarak öne çıktı. "Araç temiz" demek için başvurulan yöntemlerden biri olan bu sahtecilik, ekspertiz yaptırmayan tüketicinin canını yakıyor. Kilometresiyle oynanmış aracı satın alan tüketici, aracını muayeneden geçiremezken, bu ağır kusur sebebiyle satışta da problem yaşıyor. Uzmanlar, ikinci el araç almak isteyenlerin mutlaka TSE 13805 yetki belgesi olan ekspertiz kuruluşlarına, beğendikleri aracın kontrol ettirilmesini öneriyor.

Türkiye gazetesinden Ali Çelik’in haberine göre; Otomobillerin kilometreleriyle oynanması zaman zaman davalara konu oluyor. Yargıtay 2018'de bu işin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi ve satıcıyı sorumlu tuttu.

ARAÇLARA DETAYLI EKSPERTİZ ŞART!

Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, bir aracın kilometresiyle oynandığını kullanıcının anlamasının imkânsız olduğunu belirterek "Maalesef ülkemizde satılan ikinci el araçların yüzde 0,4'ü, yani binde 4'ü kilometresi oynanarak satılıyor" ifadesini kullandı. Kullanıcıların ikinci el araç almadan önce ekspertiz şirketine götürülmesini tavsiye eden Özkök "Dolandırıcılar, kilometresi düşük modeli daha iyi fiyatla satabileceği için bu oyuna başvuruyor. Ancak söz konusu aracın muayenesi sırasında, son muayenedeki kilometreden daha düşük çıkabildiğini de görüyoruz. Bu durumdaki araç muayeneden geçemeyeceği için dolandırıcılar, son muayeneye yakın seviyeye düşürüyor. Kilometre ile oynanıp oynanmadığını da ancak TSE 13805 belgeli kuruluşlara ekspertiz yaptırarak anlayabilirsiniz. Ayrıca bu kuruluşlarda kaporta, boya, değişen parça, lastik ömrü gibi bilgiler de elde edilebilir" dedi. Son çıkan kanun, bu ekspertiz şirketlerinin rapor verdiği araca bir anlamda kefil olma zorunluluğu getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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