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SON DAKİKA: İşsizlik maaşına asgari ücret ayarı! Yüzde 49'luk artış: 2024 isşizlik ödeneği ne kadar oldu?

27.12.2023 19:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı dahil olmak üzere birçok kalemde tutarlar değişti. 2024 işsizlik maaşı taban ve tavan rakamı da belli oldu. Peki, 2024 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte asgari ücrete zam sonrası son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: İşsizlik maaşına asgari ücret ayarı! Yüzde 49'luk artış: 2024 isşizlik ödeneği ne kadar oldu?

Son dakika: 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan milyonları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı 2024 için belli oldu. Net asgari ücret 2023 yılında 11.402 lirayken 2024 için yüzde 49 zam ile 17.002 liraya yükseltildi.

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneği geliyor. Burada sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği değişti.

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İŞSİZLİK MAAŞI BELLİ OLDU

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı
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