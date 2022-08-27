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SON DAKİKA | İstanbul'a yeni metro! Tarih belli oldu

27.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a yapılacak yeni metro hattı için tarih verdi. Bakan Karaismailoğlu, Kasım ayında metro hattının açılmasının planlandığını söyledi.

SON DAKİKA | İstanbul'a yeni metro! Tarih belli oldu

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hedefimiz Kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak." diye konuştu.

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İstanbul Adil Karaismailoğlu metro
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