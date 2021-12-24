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Son dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 36 zam geldi

24.12.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

Son dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 36 zam geldi

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi.

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