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Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam!

06.04.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam!

Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. UKOME'deki toplantıda zam talebi oy çokluğuyla kabul edilirken, zam oranının yüzde 40 olduğu açıklandı.

Ayrıntılar gelecek.


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