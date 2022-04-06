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  4. Son dakika: Marmaray'a yüzde 36 zam geldi! İşte yeni ücret tarifesi

Son dakika: Marmaray'a yüzde 36 zam geldi! İşte yeni ücret tarifesi

06.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da yüzde 36 zam geldiği duyuruldu. Buna göre Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

Son dakika: Marmaray'a yüzde 36 zam geldi! İşte yeni ücret tarifesi

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam haberleri devam ediyor. UKOME'den çıkan yüzde 40 zammın ardından bir zam haberi de Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Marmaray ücretlerine, yüzde 36 zam yapıldı. En yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya çıkarıldı.

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Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı
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