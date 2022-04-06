Son dakika: Marmaray'a yüzde 36 zam geldi! İşte yeni ücret tarifesi

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam haberleri devam ediyor. UKOME'den çıkan yüzde 40 zammın ardından bir zam haberi de Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Marmaray ücretlerine, yüzde 36 zam yapıldı. En yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya çıkarıldı.

İŞTE ZAMLI MARMARAY BİLET FİYATLARI

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

