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Son dakika | İfade verip istifa istifa etmişti! Taha Çakmak yeniden gözaltında

Son dakika haberi: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Çakmak fon soruşturmasında geçtiğimiz hafta ifade vermiş, ertesi gün yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika | İfade verip istifa istifa etmişti! Taha Çakmak yeniden gözaltında

Son dakika haberi: Fon soruşturmasında Taha Çakmak hakkında yeni gelişme yaşandı. 15 Ekim’de görevlerinden istifa eden Çakmak’ın bugün yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

İFADE VERMİŞ, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik’e ait 100 milyon liranın Tera fonunda kalmasına ilişkin 14 Ekim’de savcılıkta ifade vermişti. Mal varlığına tedbir konulan Çakmak, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza yükümlülüğüyle serbest bırakılmıştı.

BİR GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Sigorta, 15 Ekim’de KAP’a yaptığı bildirimle Çakmak’ın genel müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Son dakika | İfade verip istifa istifa etmişti! Taha Çakmak yeniden gözaltında 1

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi mezunu Çakmak, 14 yıl Ziraat Bankası'nda çalıştıktan sonra 2019-2021 yılları arasında BDDK Başkan Yardımcılığı, 2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı.

Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in genel müdürlüğüne atandı.

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Anahtar Kelimeler:
istifa türkiye sigorta
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