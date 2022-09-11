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SON DAKİKA | Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu! Tarih belli oldu; yer değiştirme, yemek yardımı ve görevde yükselme...

11.09.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren kritik görüşme için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yetkili sendika Memur-Sen'in sözleşmeliler konusunu görüşmek için salı günü bir araya gelmesi bekleniyor. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinin gündemde olduğu kritik görüşmede, isteğe bağlı yer değiştirme, görevde yükselme ve yemek yardımı gibi önemli konular da masada olacak.

SON DAKİKA | Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu! Tarih belli oldu; yer değiştirme, yemek yardımı ve görevde yükselme...

Son dakika: Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli personelin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen ile yapılacak görüşmede. Tarafların salı günü bir araya gelmesi beklenirken, Memur-Sen’in konuya ilişkin hazırladığı çözüm teklifi ortaya çıktı. Kritik görüşmede özleşmelilerin kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı yer değiştirme, görevde yükselme ve yemek yardımı gibi önemli konuların masada olacağı öğrenildi. İşte kamuda sözleşmeli çalışanları yakından ilgilendiren teklifin detayları...

SON DAKİKA | KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA MI GEÇİRİLECEK?

Yeni Şafak'ın ulaştığı teklifte sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi ile bekleyen haklar madde madde sıralandı. Sözleşmeli personel kadroya geçmesi ile birlikte kurumuna göre şu hakları kazanacak:

1

GÖREVDE YÜKSELEBİLECEKLER

Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.

3

YEMEK YARDIMI VERİLECEK

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.

Salı günü yapılması beklenen sözleşmeliler ile ilgili toplantıda, yetkili sendika ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olması bekleniyor. Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden fikir alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor. Öte yandan, yetkili sendika, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep ediyor.

2

KİMLERİ KAPSAYACAK?

İdari hizmet sözleşmelilerinin ve kamudaki 4/B statüsündeki çalışanların yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı kadroya geçirilmesi bekleniyor. Sendikanın talepleri arasında dikkat çekenler ise, istihdam türlerinin farklıkları ve çeşitlilikleri ortadan kaldırılması, bütün sözleşmeli personelin, 3+1 kapsamına alınması, sözleşmeli ve kadrolu personel arasındaki Gelir Vergisi'nin düzenlenmesi.

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DEVLETİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Sendikada konuşulanlara göre, söz konusu sözleşmeli personel çalışmasında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile devletin yük altına girmeyeceği, bilakis yükünün hafifleyeceği belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Memur sözleşmeli personel kadro kamu
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