Son dakika: Kasım enflasyon oranı açıklandı: SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı netleşti

Son dakika: Milyonların maaşlarını etkileyecek Kasım 2022 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise aylık yüzde 3,10 artması yönünde olmuştu. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Bu kapsamda memur ve emekli maaş zammı için de 5 aylık rakamlar netleşti.

Bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyon, aylık olarak ise yüzde 3,54 artış göstermişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YAVAŞLADI

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,3 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama kaydedildi. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında yüzde 68,91 olarak açıklandı.

KAVCIOĞLU’NDAN ENFLASYONDA TEK HANE MESAJI

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8,8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuşmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 4 ayda memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SGK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zammı cebine koymuştu. Açıklanan Kasım verisine göre 5 aylık oran memur ve memur emeklileri yüzde 15,11 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,04 zammı şimdiden haketti.

Ancak en net rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu.

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.485 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.995 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803

5 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU (Mevcut-Zamlı TL)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 34.313

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.229

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.242

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.130

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 31.740

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.198

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.824

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.701

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.615

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.653

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.626

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.910

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 16.093

VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.678

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.824



