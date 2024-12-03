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SON DAKİKA | Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... İşte Aralık ayı artışı, kiraya yapılacak zam oranı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 10:03
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Son dakika haberi: 1 Temmuz itibarıyla kira artışında yüzde 25'lik sınır kaldırılmış, TÜFE'ye göre kira artışının yapılmasına karar verilmişti. Bu karar sonrası TÜİK'in her ay açıkladığı yıllık enflasyona göre kira artış oranı belli olmaya başladı. TÜİK, bugün Kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Peki, yıllık enflasyona göre Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... İşte Aralık ayı artışı, kiraya yapılacak zam oranı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı yıllık enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in bu veriyi kamuoyu ile paylaşması ile ev sahipleri kiralık konutlarına yapacakları zam oranını öğrenmiş oldu. Her ay açıklanan yıllık enflasyona göre kiraya yapılacak tavan zam oranı belirleniyor. Peki, Aralık ayındaki kira zammı en fazla ne kadar olabilir? İşte Kasım ayı yıllık enflasyon verisi...

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Geçtiğimiz aylarda kira artış oranındaki yüzde 25'lik zam sınırı kaldırılmış yıllık enflasyona göre kira zammının yapılmasına karar verilmişti. Vatandaşların her ay dikkatle takip ettiği enflasyon verisi bugün açıklandı. Yıllık enflasyonun açıklanması ile beraber konut ve iş yeri kiralarının kasım ayında ne kadar zamlanacağı belli oldu.

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KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Kasım'da aylık yüzde 2,24; yıllık yüzde 47,09 oldu.

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ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 62,02 olarak açıklamıştı. Kasım ayı TÜFE rakamları sonrası Aralık kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 60,45 artış gösterdi.

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ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 60,45
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 45 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 60,45
Aylık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 90 TL

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