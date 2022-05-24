Son dakika: Kira artışlarıyla ilgili yeni gelişme! Kritik toplantı bugün

Son dakika :Türkiye'de konut fiyatları ve kira fiyatlarındaki artış sonrası hükümet harekete geçti. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilciler katılacak.

Kira zamlarının ardından tavan fiyat uygulaması gündeme gelmişti. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde. Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale kararı vermişti.



