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Son dakika: Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

01.01.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 ıranında zam uygulandı.

Son dakika: Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Son dakika haberine göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

YÜZDE 25 ARTIŞ

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

18968-basin-aciklamasi


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