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SON DAKİKA: 'Kredi kullanımını durdurdular' iddiası gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığından dikkat çeken mesaj

27.06.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: BDDK'nın kredi kullanımı ile ilgili aldığı karar sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, finansal istikrar için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini duyurdu. BDDK'nın kararı sonrasında döviz kurunda gerileme yaşanmıştı. Bazı bankaların kredi vermeyi durdurdukları iddia edilmişti. İşte son dakika açıklamasının detayları...

SON DAKİKA: 'Kredi kullanımını durdurdular' iddiası gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığından dikkat çeken mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Cuma günü aldığı, ‘15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak’ kararına ilişkin bir son dakika gelişmesini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan tedbirlerin, hem Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikte olduğunu bildirdi. Bakanlık, birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son dönemde, BDDK tarafından alınan, Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından ve son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir devamıdır.”

SON DAKİKA: TEDBİRLER DEVAM EDECEK!

“Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir” denilen açıklamanın devamında, “Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir . Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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