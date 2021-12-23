Son dakika: Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti! İşte şartlar...

Doları 18,5 liradan 12,5 liraya düşüren ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ hesabı açtırmak için vatandaşlar bankalara akın ediyor. Programın öncülüğünü yapan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta hesap açabilmek için 1000 lira yeterli. Bu hesabı açmak icin bankaya bizzat gitmek gerekiyor. Hesap TL ile açılıyor. Bankaya dövizle gidilse de önce TL'ye çevriliyor.

TL'ye destek kararlarının en önemli ayağını oluşturan döviz garantili TL vadeli hesabı için detaylar netleşmeye başladı. Bankaların ve vatandaşların merakla beklediği konuyla ilgili kararname yayımlandı. Öncekİ gün saat 14.00 itibariyle devreye alınan uygulamaya kamu bankaları öncülük ediyor. İsteyen her bankanın dahil olabileceği sistemde hesaplar 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadeli olarak açılabiliyor.

ÜÇ KONUYA DİKKAT

Yeni Şafak’ın haberine göre; Vatandaş bankada "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabı açtırmak istediğinde dört önemli kriter var. Birincisi, bu yeni hesabı açtırmak için bankaya bizzat gidip başvurmak gerekiyor. İkincisi; hesap TL ile açılıyor. Bunun için bankaya elden sunacağınız TL ile hesap açabilirsiniz. Ya da bankada duran TL cinsi birikimlerinizle "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabı açtırabilirsiniz. Üçüncüsü; bankaya elinizde döviz ile de gitseniz, bunu TL'ye çevirmeniz gerekecek. Veya bankadaki döviz hesabınızı bozarak TL mevduat hesabı açabilirsiniz.

BAŞLANGIÇ KURU ÖNEMLİ

Bir diğer önemli konu da hesabın açıldığı gün Merkez Bankası tarafından açıklanan o günkü kur seviyesi banka tarafından not ediliyor olması olarak dikkat çekiyor. Başlangıç kuru seviyesi vade sonunda elde edeceğiniz getirinin belirlenmesinde önemli bir kriter olacak. Parasını 3 aylık vadeli hesaba yatıran müşterinin vade sonunda elde edeceği getirinin miktarı, hesap başlangıç ve bitiş kurları arasındaki farktan daha düşükse aradaki farkı Merkez Bankası müşteriye ödeyecek. Hesabın üç aylık getirisi, döviz kurunun getirisinden yüksekse müşteri zaten 3 aylık nemasını almış olacak.

KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜK EDİYOR

Dün şubeleri dolaşarak deneyimlemek istediğimiz uygulamaya kamu bankaları öncülük ediyor. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta hesap açabilmek için en az 1000 liranızın olması gerekiyor. Bu rakamın altındaki birikimler için "Kur Konımalı TL Vadeli Mevduat" hesabı açılmıyor. Hesabın üst limiti ise yok. Üç kamu bankasının önceki gün öğleden sonra başlattığı yeni hesap türüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

ÖZELLER AĞIRDAN ALIYOR

Detayları ortaya çıkmaya başlayan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabı uygulamasında özel bankalar işi ağırdan alıyor. Bazı özel bankalar, yeni yatınm aracı için yıl başından sonra çalışma başlatacak. Bir büyük özel banka ise hesap açma alt limiti olarak 300 bin TL’yi belirlediği için bunun altındaki rakamlar için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabı açmıyor.



