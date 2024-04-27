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  4. Son dakika: Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.04.2024 01:17
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Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV de yüzde 20'ye çıkarıldı.

Son dakika: Lokanta ve kafelerde, yiyecek ve içecek KDV oranları artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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