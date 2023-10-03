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Son dakika | MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan paradan sıfır atma ve 500 liralık banknot açıklaması: Gündemimizde değil

03.10.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun seyrine ilişkin mesajlar verdi. Sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamlarına dikkat çeken Erkan, "Bunun gibi devam eden gelişmeler yıllık enflasyonun artışına katkı sunmaya devam edecek" dedi. Erkan ayrıca ihtiyaç kredisi ve nakit kredi arasındaki farkın kapandığını, kredi kartı kullanımının azaldığını ifade etti. Sıfır atma ve 500 liralık banknotla ilgili de konuşan Erkan "Şu an gündemimizde değil" mesajını verdi.

Son dakika | MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan paradan sıfır atma ve 500 liralık banknot açıklaması: Gündemimizde değil

Son dakika haberi: TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın konuşması başladı. Erkan, parasal sıkılaştırma politikası ve rezerv birikiminin döviz kuru istikrarını desteklediğini belirtti. Enflasyondaki artışa değinen Erkan, "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte" diye konuştu.

"MAKRO FİNANSAL İSTİKRARI PEKİŞTİRMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

İşte Erkan'ın konuşmasından satır başları:

  • Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Güven artıracak para politikasını sabırla uygulayacağız.

  • Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

"ENFLASYON TAHMİN ARALIĞININ ÜST SINIRA YAKIN SEYREDECEĞİNE İŞARET EDİYOR"

  • Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte. Ücret, kur ve vergiler enflasyona önemli ölçüde yansıdı. Aylık enflasyon ana eğilimi eylülde yavaşlamaya başladı.

"DÖVİZ KURU İSTİKRARINI DESTEKLEDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ"

  • Büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir. Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız.

  • Enflasyonda geçici bir yükseliş gerçekleşmektedir. Bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını sağlayacak zemini dikkatle ve özenle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır.

"ENFLASYONUN ARTIŞINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

  • Son dönemde vergi ayarlamalarının enflasyondaki artış üzerinde kısa vadede etkisi olmuştur. Deprem nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı ve artan kamu harcamalarını dengelemek amacıyla temmuz ayıyla birlikte kamu gelirlerini destekleyici tedbirler açıklanmıştır. Bu tedbirler, vergi artışlarının yanı sıra yönetilen fiyatlardaki güncellemeleri de içermektedir. Potansiyel etkinin çoğu fiyatlara yansımış olsa da sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz artışları gibi devam eden gelişmeler üretim maliyetleri kanalıyla yıllık enflasyonun artışına katkı sunmaya devam edecektir.

"KREDİ KARTI KULLANIMI AZALIYOR"

İhtiyaç kredisi ve nakit kredi arasındaki fark kapandı, kredi kartı kullanımı azalıyor.

KKM bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir.

  • Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM’de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız.
  • Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır.


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