Son dakika: Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi! 29 Şubat’a kadar süre var: 3000 TL ikramiyede takvim belli oldu

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi, bugün Genel Kurul’da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçim nedeniyle 29 Şubat'ta tatile girecek. Bu kapsamda Meclis’in emekli ikramiyelerine ilişkin kanun teklifini bu tarihe kadar onaylaması bekleniyor. Peki bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2023’TE 9 BİN LİRA ÖDEME

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl toplamda 4 bin TL olarak ödenmişti. Bunun yanı sıra Cumhuriyet’in 100. Yılına özel bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye çalışan çalışmayan tüm emeklilere verilmiş, böylece toplamda 9 bin TL emeklilerin hesaplarına geçmişti.

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2024 yılı içinse emekli bayram ikramiyesi 3’er bin liradan toplam 6 bin liraya yükseltildi. Açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Şimdi ise kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndan 29 Şubat’a kadar geçmesi ve ardından da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi zam düzenlemesinin Mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanarak ilk ödemesinin 10 Nisan’daki Ramazam Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran’da yapılabileceği belirtiliyor.







