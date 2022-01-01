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Son dakika: Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam bekleniyor…

01.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekli 3 Ocak’ta açıklanacak zam oranı bekliyor. Aralık enflasyonunun ardından ek zam da gündeme gelecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ocak itibarıyla maaşlarda rekor artış olması bekleniyor. İşte memur ve emekli zam oranlarındaki son dakika detayları…

Son dakika: Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam bekleniyor…

Son dakika memur ve emekli zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yöndeydi. 3 Ocak’ta, aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021’in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Buna bağlı olarak memur ve emekliye zam oranı da kesinleşecek. Bunu, aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

BEKLENTİ BÜYÜK

Posta’nın haberine göre; Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46’lık zam şimdiden kesinleşmişti. Aralık enflasyonuyla ilgili piyasada farklı beklentiler mevcut. Yüzde 5-10 arasında yoğunlaşan tahminler var. Bu da son 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında değişebileceğine işaret ediyor. Ayrıca ek zammın da gündeme gelmesi bekleniyor. Hem memur hem de emekli kesiminde asgari ücretin ardından büyük bir beklenti oluştu.

TOPLU SÖZLEŞME DE DAHİL

Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

ARALIK ENFLASYONUNA GÖRE

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ile ek zam konusunu görüşmüştü. Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.

Ali Yalçın, daha sonraki açıklamasında Bakan Bilgin’in aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, “Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakam yüzde 15-16 belki daha yüksek olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımında” demişti. 3600 gösterge düzenlemesi de 2022’de çıkacak. Bu düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artışlar sağlacak.

VERGİ İNDİRİMİ NE KADAR ETKİ EDECEK?

Bu arada yeni asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zamla birlikte tüm ücretli çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden Gelir ve Damga Vergisi kaldırılmıştı. 1 Ocak itibarıyla yeni bir dönem başlayacak. Yeni uygulama, çalışanların maaşına 38-380 lira arasında yansıyacak. Yasal düzenleme tüm çalışanları kapsadığı için vergi istisnasının memur maaşlarına da yansıması olacak.
Vergi muafiyetiyle memur maaşlarında 300 liraya yakın artış sağlanacaktı. Vergi muafiyetinden düşük maaş alanların daha az etkilendiğini belirten Ali Yalçın, “Mutlaka ama mutlaka ek zam uygulamasının devreye alınması gerekiyor. Vergi muafiyetinde düşük maaş alanlar nasıl daha az etkileniyorsa ve ek zam için de oransal bir artış sağlanacaksa bu, makası daha çok açacaktır. Onun için biz Memur-Sen olarak seyyanen zammı önceliyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. En düşük memur maaşının ücretini yükseltecek parametrelerini tartışmalıyız” demişti.

HANGİ ORANDA, YÜZDE KAÇ ÇIKAR?

Son 5 aylık enflasyon yüzde 10.46 (temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu).

Aralık enflasyonu yüzde 5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 15.99 olur.

Aralık enflasyonu yüzde 6.5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 17.64 olur.

Aralık enflasyonu yüzde 8 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 19.30 olur.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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