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Son dakika: Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

14.01.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu emekli ve memurlara yapılacak yüzde 2.5 oranındaki zamla ilgili yeni gelişme yaşandı. TBMM'de, memur ve emeklilere verilecek zam oranın yer aldığı torba teklifinin görüşmelerinde yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu sebeple 15 Ocak'ta yatacak maaşlarda yüzde 2.5'luk zam yansımayacak. İşte detaylar...

Son dakika: Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Son dakika haberine göre, memurların ve emeklilerin beklediği ek zam önümüzdeki maaşlara yansımayacak. Mecliste teklifin bir maddesi kabul edildi ancak diğer maddelerin görüşülmesine 18 Ocak'ta devam edilecek. Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifinin meclisten geçmesine toplantı yeter sayısı engel oldu. AK Parti ve MHP'nin teklifin 11. maddesi üzerinde verdiği önerge okunduktan sonra muhalefet önerge tepki gösterip yoklama istedi. Salonda iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Düzenleme yasalaşmadığı için 15 Ocak'ta memur ve emekli maaş zammı farkları yatırılamayacak. Teklifin sadece bölgelere göre kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulaması maddesi kabul edildi. Meclis memur ve emekliye ek zam mı da içeren kanun teklifini görüşmek üzere 18 Ocak salı günü saat 15'te yeniden toplanacak.

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15 OCAK'A YETİŞMEDİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak’ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.

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MUHALEFET EK ÖNERGEYE KARŞI ÇIKTI

AK Parti ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında maddeye “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir" fıkrasının eklenmesi için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptığı ihalelere ilişkin sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanı tarafından maddedeki kurallardan farklı belirleme yapılmasına imkan verildiği belirtildi. Gerekçede “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst birlikleri Kamu İhale Kanunu'na tabi olmamakla birlikte kendi mevzuatlarına uygun olarak kamusal kaynaklarını kullanmaktadır. Bu idarelerin tarafı olduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işleri sözleşmelerinde de maddeye uygun olarak fiyat farkı verilebilmesi öngörülmektedir” denildi.

Önergenin Genel Kurul’da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyi “Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez” diye tepki gösterdi.

Önergenin oylaması öncesinde CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP Kabine Toplantısı
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