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Son Dakika: Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme! Bugün belli oluyor

19.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu emekli ve memurlara yapılacak yüzde 2, 5 oranındaki zamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Memurların 15 Ocak'taki maaşlarına bu yüzde 2,5'luk ilave zam yansımazken, milyonlarca kişinin beklediği zamla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu ek zam teklifinin bugün Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşabileceği ifade edildi.

Son Dakika: Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme! Bugün belli oluyor

Son dakika: Milyonlarca memurun beklediği ek zamla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Memur maaşlarına yüzde 2 buçukluk ek zammı içeren kanun teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu gündemine gelmiş, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için karara bağlanmamıştı.Teklifini bugün Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalacağı duyuruldu.

MEMURA EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memura ek zammı da içeren kanun teklifine dair detayları canlı yayında paylaşan Habertürk'ten Aykut Türel'in verdiği bilgiler şöyle; "Beklenti bugün teklifinin Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması yönünde. AK partinin meclise sunduğu 18 maddelik teklif ekonomide düzenlemeler içeriyordu. O teklifin içerisinde memurlara yüzde 2,5'luk ek zam vardı. Normalde beklenti şu yöndeydi, Teklifin geçen hafta Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesi ve memurların 15 Ocak'taki maaşlarına bu yüzde 2,5 luk ilave zammın yansımasıydı. Ancak toplantı yeterli sayısı bulunamadığı gerekçesiyle görüşmeler yarım kalmış, bu haftaya sarkmıştı."

15 OCAK'TA YANSITILMADI! BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

Türel, fark ödemeleri için bir sonraki maaşın beklenmeyerek teklifin yasalaşmasının ardından memurların ocak ayı maaşlarına yüzde 2,5 fark yansıtılacağını bildirdi.

Emekli aylığı 2500 liranın altında kalanlara ise fark ödemesi yapılacak.


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Memur
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