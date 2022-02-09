Son dakika: Merkez Bankası Başkanı TOBB üyeleriyle buluştu

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi.
TOBB Oda, Borsa ve Sektör Meclis Başkanları olarak, birlik Başkanımız Sayın @RHisarciklioglu’nun organize ettiği toplantıda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor.#tobb #hazırgiyim #merkezbankası #reeskont #kredi pic.twitter.com/ffhPLFCBKX— Şeref Fayat (@sereffayat) February 9, 2022
TCMB, salı günü İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle reeskont kredisi kullanımı için döviz mevduatlarından TL'ye dönüş zorunluluğu getirmişti.
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