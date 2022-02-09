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  4. Son dakika: Merkez Bankası Başkanı TOBB üyeleriyle buluştu

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı TOBB üyeleriyle buluştu

09.02.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı TOBB üyeleriyle buluştu

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi.

TCMB, salı günü İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle reeskont kredisi kullanımı için döviz mevduatlarından TL'ye dönüş zorunluluğu getirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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