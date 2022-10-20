SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz indirimi devam edecek mi? Kritik soru saat 14’te yanıt bulacak… Gram altın ve dolar/TL faiz kararından nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

Son dakika… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. “Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?” soruları gündemdeki yerini alırken ekonomistlerin beklentisi ise netleşti. Ağustos ve Eylül’de faiz indirimi yapan TCMB’nin bugünkü toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Ağustos’taki faiz indiriminin ardından 18 seviyesini aşan Eylül’deki faiz indiriminin ardından da 18,36 rekoru üzerine çıkan dolar kurunun ise yüksek oranlı faiz indirimi durumunda yeni zirveyi görmesi bekleniyor. Altın fiyatlarının da karardan etkileneceği ifade ediliyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı ve piyasalara ilişkin son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek haneli faiz açıklamasının ardından piyasalar Merkez Bankası’nın bu yılı tek haneli faizle kapatmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen her açıklamasında faizlerdeki düşüşün devam edeceğini dile getirerek politika faizinin yıl sonunda tek haneye indireceğinin sinyalini verirken, bu ayki toplantıda 100 baz puanlık indirimin olacağı beklentisi piyasada oldukça yüksek.

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13’ü MB’nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11.50’ye çekileceğini tahmin ederken altı kurumsa sabit bırakılacağını öngördü.

ALTIN VE DOLAR FAİZ KARARINDAN NASIL ETKİLENİR?

Faiz kararı ile beraber altın ve dolar fiyatlarının ne yönde hareket edeceği de merak konusu oldu. Ekonomistler yüksek oranlı faiz indirimi durumunda dolar/TL’nin yeni zirvesini görmesini bekliyor. Dün gün içerisinde 18,68’e kadar yükselmesinin ardından 18,60’ın altında kapanış yapan dolar kurunun beklenti üzeri bir faiz indirimi yapılması halinde etkilerinin gram altın fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor. Onstaki sert kaybın devam etmesi durumunda ise etki daha düşük kalabilir.

ALTIN FİYATLARI 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar baskısıyla hafta başındaki 1670 seviyesinde de tutunamayan ons altın kayıplarını genişletti. ABD Merkez Bankası Fed Kasım ayı FOMC toplantısı öncesinde dolar güçlü kaldığı için altının yükseliş ivmesi de azaldı. Ons altında günlük kayıp yüzde 1,5’i buldu. Fiyat 1.630 doların altına inerek 22 Eylül sonrası en düşük seviyeye geriledi. Dün dolar kurundaki hareketliliğe rağmen ons altındaki gerilemeyle yurt içinde altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Gram altın yüzde 1,5’ten fazla kayıpla 972 liraya kadar geriledi ve Ekim ayının en düşük seviyesini test etti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararının öncesinde dolar/TL kuru güne 18,59 lira seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 18,14 seviyesinden değerleniyor. Ons altın fiyatı bu sabah 1630 Dolar olurken, gram altın da 972 lira seviyelerinden güne başladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN...

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN...



