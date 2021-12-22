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Son dakika: Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı

22.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası, Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi.

Son dakika: Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.

HERGÜN SAAT 11'DE DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLANACAK

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. EURTRY için alış kuru 13,9125, satış kuru 13,9376 oldu.

dolar

TL MEVDUATININ DETAYLARI

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı belirtilerek, "Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak" denildi.

Açıklamaya göre, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak, hesaplar 3-6-9-12 ay vadelerle açılabilecek ve minimum faiz oranı TCMB politika faizi olarak uygulanacak.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek olup faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihtesi TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek, katılım bankacılığına da uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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