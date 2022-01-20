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Son dakika… Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar ve altın fiyatının ilk tepkisi

20.01.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla politika faizinde değişikliğe gitmediğini duyurdu. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası gözler dolar ve altın fiyatlarına çevrilirken yatırımcılar, “TCMB sabit faiz kararı sonrasında dolar/TL ne kadar oldu? Altın kaç TL” sorularını araştırmaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatında son dakika gelişmeleri…

Son dakika… Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar ve altın fiyatının ilk tepkisi

Son dakika… Dolar/TL dün 13,4313'ten tamamlamasının ardından yeni güne yükselişle başladı. Kur Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde 13,55 seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası 2022 yılının ilk toplantısında faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Açıklamanın ardından dolar ilk tepki olarak 13,26 seviyesine geriledi. Gram altın fiyatı ise değer kaybederek 793 liradan alıcı ile buluşuyor.

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PİYASALARIN GÜNDEMİ RUSYA VE UKRAYNA

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini kaydetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

MERKEZ BANKASI’NIN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 15,56 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşti.


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TCMB
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