Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve faiz beklenti anketini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,55 ve yüzde 9,99 olarak gerçekleşti. 12 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİLERİ Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,53 ihtimalle yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 26,88 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 23,70 ihtimalle ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,00‘ının beklentilerinin yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 16’nın beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİLERİ Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,93 ihtimalle yüzde 9,00’den daha düşük, yüzde 29,61 ihtimalle yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 25,66 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,78’inin beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 20,41‘inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 20,41‘inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi. FAİZ BEKLENTİLERİ BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,03 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.