Son dakika: Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı: Kredi ve kredi kartı mesajı: Enflasyon beklentisinde 3 yıllık yoldan sapma yok...

Son dakika haberi... Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı "Enflasyon Raporu" sunumundaydı. Dünya piyasalarında yaşanan Kara Pazartesi’nin ardından Karahan’ın piyasaya vereceği mesaj dikkatle takip edilirken, yıl sonu enflasyon tahmini de açıklandı.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu. Merkez Bankası 2024, 2025 ve 2026 enflasyon beklentilerini değiştirmedi.

İŞTE KARAHAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI…

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı. Makro göstergeler bu süreçle uyumlu ilerliyor. Cari açıkta düşüş sürüyor. Para politikasında kararlı duruşumuz değişmedi. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz.

KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA

Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. Sıkı para politikası duruşumuz sonucunda kredi büyümesindeki yavaşlama son dönemde belirginleşti.

Küresel büyümede 2024'te sınırlı, 2025'te ise daha belirgin bir artış öngörülüyor. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankalarının indirim süreçlerinde temkinli olmaları beklenmektedir.

KREDİ KARTI HARCAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

İlk çeyrekte büyümede daha dengeli bir talep görünümü izlendi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor. Arz koşulları talepteki görünümle uyumlu.

CARİ AÇIKÇA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Üretimdeki azalışın sanayi üretim endeksinin ima etti kadar derin olmadığını öngörüyoruz. Çıktı açığının ikinci çeyrekte gerilediği tahmin ediliyor. Çıktı açığında gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak. Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz.

ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti. Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu. Önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşla uyumlu olarak cari dengedeki olumsu seyrin süreceğini bekliyoruz.

KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor. Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık. Beklenti eğrisinin rapor döneminde aşağı kaydığını görüyoruz.

LİKİTİDE FAZLASI İÇİN YENİ HAMLE GELEBİLİR

Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte geriliyor. Sıkı parasal duruş korunuyor. Parasal aktarım mekanizması makroihtiyati adımlarla desteklendi. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likiditeyi strilize ediyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yapmaya başlayacak, likidite fazlasını strilize etmeye devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz.

"TL MEVDUAT PAYI YIL SONU HEDEFİMİZİ AŞTI"

Ticari kredi büyümesi yavaşladı. Mevduat faizleri TL'ye geçişi sağlayacak seviyede kalacak. Yabancı para kredilerdeki büyüme yavaşladı. TL mevduat payı yıl sonu hedefimizi aştı. Son dönemde kredi büyüme gelişmeleri finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini destekleyecek düzeyde olduğunu teyit ediyor.

Risk primi ılımlı seyrini sürdürüyor. Portföy girişleri ağırlıklı olarak DİBS piyasasında yoğunlaşırken off - shore swap kanalıyla da girişler gözleniyor. Risk primi ılımlı seyrini sürdürüyor.

İŞTE YIL SONU TAHMİNLERİ

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki yüzde 38,0). Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 14,0). Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 9,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 9,0). Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2024 yıl sonu tahminine etki eden faktörler birbirini dengelemiştir. Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonun yılın geri kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.