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SON DAKİKA: Milyonlar EYT'yi bekliyor! Herkesin konuştuğu o iki ihtimal... Bakan Bilgin duyurdu resmi yalanlama geldi!

23.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT konusuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi için çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. EYT için Hollanda ve Almanya modelinin örnek alınacağı iddia edilmişti. Bu iddia yalanlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Milyonlar EYT'yi bekliyor! Herkesin konuştuğu o iki ihtimal... Bakan Bilgin duyurdu resmi yalanlama geldi!

Son dakika EYT haberleri... EYT çalışmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı! Bakan Bilgin, Almanya ve Hollanda modellerinin hayata geçirileceği konusundaki iddiaları yalanladı. Daha önce 2023 Ocak ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvnelik Bakanı Vedat Bilgin; 'Masamızda sadece bir tane EYT formülü var' dedi.

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN DUYURDU! 'SADECE BİR TANE EYT FORMÜLÜ VAR'

Ankara kulislerinde EYT düzenlemesiyle ilgili farklı iddialar vardı. Almanya ve Hollanda modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Bakan Bilgin, birinci ağızdan bu iddiaları yalanlarken EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu ve çalışmanın devam ettiğini aktardı.

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FORMÜL HAZIRLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmalarının sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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Metin son şeklini almasının ardından TBMM gündemine gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmelikler çıkarılacak. Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak.

Düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması bekleniyor. Eğer yasa Aralık'ta çıkarsa, yürürlük tarihinin de 2023'ün Ocak ayı olabileceği konuşuluyor.

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SIRADA MALİYET HESABI VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak. Düzenlemenin en geç Ocak’ta Melis’e sunulması planlanıyor.

EYT’de en çok merak edilen konulardan biri olan maliyetin nasıl karşılanacağına ilişkin Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, “47-50 yaş bandına takılan emeklilerin emekli edildiği düşünülürse 1 milyon kişi var. En düşük emekli maaşından emekli olurlarsa 1 milyon kişinin yıllık maliyeti 42 milyar TL’dir” diyen Bayram, “Tabi ki devletin burada SGK sistemini finanse etmesi gerekiyor. Burada bir oran söz konusu. 1 çalışanın 2 emekliye bakması gerekiyor. Bizim oranımız 1.87’ye geriledi. Sigorta sisteminin maliyetleri ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin EYT
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