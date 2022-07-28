FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! EYT'de beklenen açıklama geldi: 'Önümüzdeki günlerde açıklanacak'

Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! EYT'de beklenen açıklama geldi: 'Önümüzdeki günlerde açıklanacak'

28.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT süreciyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bilgin, EYT ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! EYT'de beklenen açıklama geldi: 'Önümüzdeki günlerde açıklanacak'

Son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişinin bekelediği yeni bir açıklama geldi. Bilgin, Bakan Bilgin EYT için çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: EYT ÇALIŞMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” dedi.

"Bursa Üretim Sürecine Katılım Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde Bursa’da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bu proje ile 50 bin istihdam sağlanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bilgin, EYT ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

AW677523_03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projeden söz ederek, “Bu proje ile sanayide 50 bin istihdam sağlamak istiyoruz. Bu programın başarılı olması sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamaktır. Bu Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar noktasında anlamlıdır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkendir. Diğer gelişmekten olanlardan ayrışıyor. Yüzde 11,7 büyüyerek ayrıştık. Bunlardan biri de salgın döneminde açıkça gördük. Dünya’nın en hızlı büyüyen bir ülke olarak ayrıştık. Büyüme hızı oldukça iyi, 7,3 büyüdük. Sanayide büyüme devam ediyor. 9,1 sanayi sektörü büyüdü. Sanayideki imalat bütün sanayiyi sürükledi. Türkiye üretim gücü ile sorunları aşabilir. Elbette genç nüfus var. Genç nüfusun avantajları gibi sorunları da var. Ekonomi gençleri istihdam edecek potansiyeli sahip değilse işsizlik ortaya çıkar. Ekonominin yeni işler üretmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin performansı ortadadır. Fakat hepimizin içinde yaşadığı gerçek, pandemi sonrası yükselen sorunlardır. Dünya ekonomik kriz içindedir. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği enerji merkezlidir. Bilhassa Ukrayna savaşından sonra enerji ve tahıl sorunlarını öne çıktığı bir aşamadan geçiyoruz. Rusya-Ukrayna ve batı ülkeler arasında yaşanan sorunlar karşısında Türkiye’nin yapıcı rol oynadığını hepimiz görüyoruz. Tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye’nin üstlendiği rolü herkes gördü. Ukrayna’daki tahılın dünyanın ihtiyacı olan yerlere transfer edilmesidir. Türkiye burada tarihi rol oynadı. Bütün insanlık için bu rolü üstlendi. Bu aynı zamanda bölgede Türkiye’nin barış kuran, savaşı sonlandıran bir rolü olduğunu da dünyaya göstermiş oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere Türkiye’nin rolüne teşekkür etmesi, bu süreçte iş birliği geliştirilmesi bölgeden barışın için başlangıç adımı olur” diye konuştu.

AW677523_02

“ENFLASYON YÜZDE 80’LERE ULAŞMIŞTIR”

“Bir başka sorun enflasyon sorunudur. Enflasyon son yıllarda şahit olmadığımız bir orana yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bu ciddi bir sorundur” diyen Bilgin, “Dünya’nın başka ülkelerinde enflasyon yüzde 10 yüzde 20 diyorlar. Her birisi artan oranlarda krize dönüşen ve bugünlerde resesyona girme endişesine tartıştıran ve bildiğiniz gibi durgunluk ortamına dönüşmesi tehdidi karşı karşıyayız. Türkiye’de bu durumdan etkileniyor. Türkiye daha fazla etkileniyor. Bu sorunun en önemli kaynağı Türkiye’nin döviz açığıdır. Döviz talebi döviz fiyatını arttırdı. Talep arttığı zaman üretemiyorsanız bunun fiyatı artar. Bu önemli sorun olarak karşımızda duruyor. Türkiye’ye ilave yük enerji kaynaklarının tahminlerin üzerine çıkmasıdır. Brent petrol 40 dolardan 120 dolara ulaştığı aşamada enerji maliyetleri korkunç patlama gösterdi. Yılsonu itibari ile ekonomiye 50 milyar dolar üzerine ek getirmesidir. Bunun maliyeti bütün ekonominin alanlarında, ulaştırma ve enerji açısından baktığımızda pazarlarda, marketlerde bu hissedilir oldu. Bunlar çözümsüz şeyler değildir. Bunlar krizlerin sorunların çözülmesine bağlıdır. Esas önemli tarafı da ekonomini istikrar içinde olması ve büyümesini sürdürmesidir. Türkiye ihracata dayalı büyüme modeline geçerek büyümenin de sanayi üretimine ve imalat sanayi dinamizm devam ettirilmesi Türkiye’nin önündeki tek çözüm yoludur. Türkiye demokratik istikrarını sürdürdükçe sorun çözme kabiliyeti artacaktır. Ekonomideki hedeflere ulaşılacaktır” diye konuştu.

Sanayi ve üretim ve arasındaki en önemli unsur olan beşeri boyutunun desteklenmesi, emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlayacaklarını dile getiren Bilgin, “Bizler sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün kamu çalışanlarını koruyan 3600 ek göstergeyi düzenleyecek çalışmalar yaptık. Emekçinin enflasyon konusunda konumunu güçlendirdik. Asgari ücretteki aşınmayı, enflasyon karşısında yüzde 30 destek verdik. Bunlar devam edecek. Türkiye emekçileri bunu biliyor. Türkiye sosyal sorumluluk projelerini uygulayacaktır. Ekonomideki olumsuzluklara karşı çalışanlar korunacaktır. Kimse endişe etmesin” dedi.

EYT ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanları istihdamı hazırlayacak gençleri iş sürecine sokmak için bu programlar yapılıyor. İşsizliğe karşı mücadelede çalışma bakanlığı emeğin yanında işsizliği önlenmesi konusunda aktif tutum alıyor. Ülkemizde zorunlu göç etmiş farklı şehirlerde yabancılar çalışıyor. Bunların da sadece sosyal yardımlarla değil, iş sürecine katılanların çalışma izni çerçevesinde istihdama katılmasını sağlayan programlar yapıyoruz. Bu yaptığımız programı Uluslararası Göç Örgütü destekleniyor teşekkür ediyoruz. Biz bu programlar neticesinde sanayi kuruluşlarımızla iş arayanlarımızı bir araya getiriyoruz. Biz onlara 3 ya da 6 ay destek veriyoruz. Finansı biz veriyoruz. Bütün ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Ondan sonra kalan kısmı işverenler yapıyor, istihdam garantisini sağlıyor. İşçi, işvereni buluşturacak, bu ülkedeki kayıt dışı istihdam içinde yer almasını önleyecek düzenli çalışmayı örgütleyecek programdır. Türkiye çapında hızlıca yayılacak. Bursa’ya da katkı sağlayacak. Bursa’yı başka programda ziyaret edeceğiz. Kadın istihdamına ağırlık veren 50+1 istihdam programımız olacaktır. O günde sizlerle birlikte olacağız."

Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatı için dikkat çeken detay! Bin lira...Altın fiyatı için dikkat çeken detay! Bin lira...
Türkiye'den flaş vize kararı sonrası akın akın geldilerTürkiye'den flaş vize kararı sonrası akın akın geldiler
İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durumİndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin eyt de son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor

Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haber

Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.