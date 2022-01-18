Son Dakika: Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: EPGİS tarafından motorine zam açıklaması yapıldı. Yeni motorin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorin fiyatlarının ne kadar olduğu da araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte EPGİS'ten yapılan açıklama ve yeni motorin fiyatları...

EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 52 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) January 18, 2022

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. (AA)

