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Son Dakika: Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

18.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde yapılan artışlar 19 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak. Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı. İşte son dakika zam haberinin detayları...

Son Dakika: Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: EPGİS tarafından motorine zam açıklaması yapıldı. Yeni motorin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorin fiyatlarının ne kadar olduğu da araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte EPGİS'ten yapılan açıklama ve yeni motorin fiyatları...

EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. (AA)

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