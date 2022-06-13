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Son dakika: MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Akaryakıt fiyatlarını duyurmama kararı almıştı: EPGİS'ten flaş açıklama!

13.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak motorin litre fiyatı için 2,60 liralık zam geleceği iddia edilmişti. Ancak konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce fiyat takibi duyurmama kararı alan EPGİS, böyle bir zam olmayacağına ilişkin sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yaptı. İşte zamlı güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Son dakika: MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Akaryakıt fiyatlarını duyurmama kararı almıştı: EPGİS'ten flaş açıklama!

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak edilirken motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,60 lira zam yapılacağı iddia edilmişti. EPGİS’ten konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından motorin zammına ilişkin bir bilgilendirme yazısı yayımlayan kurum, “Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz” denildi.

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28 LİRAYI DA GEÇTİ

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.

Yapılan son fiyat artışı sonrasında bir yılda motorine gelen zam oranı yüzde 300’e dayandı.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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13 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 28,45 TL
LPG: 12,41 TL
Motorin: 27,85 TL

ANKARA
Benzin: 28,58 TL
LPG: 12,31 TL
Motorin: 27,97 TL

İZMİR
Benzin: 28,57 TL
LPG: 12,04 TL
Motorin: 27,98 TL


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