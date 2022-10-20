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Son dakika… Ne 10 bin, ne 7 bin 500 lira! Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı: Refah payı verilmese bile…

20.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı Ocak 2023 için son dakika tahminleri gelmeye devam ediyor. Enflasyon oranının altında zam yapılmayacağı neredeyse kesin olan yeni asgari ücret için 7 bin 500 lira ve üzerindeki rakamlar telaffuz ediliyor. Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, konu ile ilgili canlı yayında asgari ücret tahmini rakamını açıkladı. İşte yeni asgari ücret için konuşulan yeni rakam ve son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Ne 10 bin, ne 7 bin 500 lira! Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı: Refah payı verilmese bile…

Son dakika asgari ücret haberi… Yıl sonuna yaklaşılması ile memur ve emekli maaş zammının yanında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı da milyonların gündeminde bulunuyor. 2023 Ocak Asgari ücret zammı içinse şimdiden birçok tahmin ortaya atıldı. Milyonlarca çalışan, enflasyonla birlikte yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Peki 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret zammı haberinin detayları…

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Yıl sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan 2023 asgari ücret için rakamın 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında olabileceği ifade ediliyor. Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı.

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ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak yeni asgari ücret için tahmini rakamı açıkladı. Erdem, “Önceki yıllara bir baktığımız zaman asgari ücreti belirleyen en önemli parametre enflasyon olmuş. Enflasyonun 3 puan 5 puan 7 puan 10 puan üzerinde asgari ücret belirlenmiş. Sadece geçtiğimiz yıl özel bir yıldı geçtiğimiz yıl yüzde 50'nin üzerinde bir artış oldu. Aralık ayında asgari ücrette ikincisi ki devrim niteliğinde bir karardı asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı dolayısıyla yüksek bir artış yapıldı. İkincisi yıl ortasında 2016'dan bu yana ilk kez bir ikinci ara zam oldu asgari ücrete. Böylece asgari ücrete yıl boyunca baktığınız zaman yüzde 90'ın üzerinde bir artış oldu kümülatif” diye konuştu.

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"REFAH PAYI VERİLECEĞİ KONUŞULUYOR"

Enflasyon verilerine değinen Erdem, “Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olarak uygulanıyor. Net asgari ücret ise 5 bin 500 TL. Bunun iki tarafı var bir alan tarafı var bir de veren tarafı yani işveren tarafı var. Dolayısıyla istihdamın korunması iş yerlerinin korunması anlamında asgari ücrette bir denge de gerekiyor. İşverene maliyeti 7 bin 603 TL şu anda. 3 aylık enflasyon belli oldu yüzde 7,05 çıktı. Daha 3 aylık veri daha var. 6 aylık enflasyon tahminleri de aşağı yukarı yüzde 20-30 çıkıyor. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı da verileceği konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

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GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

“Zaten hem Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları hem de Sayın Çalışma Bakanının açıklamaları güçlü bir asgari ücret artışı olacağı yönünde” diyerek sözlerine devam eden Faruk Erdem merak edilen o rakamı açıkladı.

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Erdem, “Yıl sonu enflasyon tahminlerine de baktığımız zaman orta vadeli programda yüzde 65, yapılan anketlerde de yüzde 70-75 civarında bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. Şimdi biz hiç refah payı verilmeden bunlara göre hesap yaptık diyelim. 6 aylığa göre tahmini ücret 6 bin 600 – 7 bin 150 TL arasında olur. Yıllığa göre tahmini ücret yaptığımız zaman ise 9 bin 75 lira ile 9 bin 350 lira arasında olur. Yani yüzde 65 - 70 artırdık. Bir refah payı verilirse yani enflasyonun üzerindeki geçtiğimiz 10-15 yıla baktığımız zaman hep böyle olmuş. Üzerinde bir artış söz konusu olursa da bu rakamların artması söz konusu. Şahsi fikrimi sorarsanız ben 8 bin 500 TL civarında en az bir asgari ücret bekliyorum” diye yorumda bulundu.


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