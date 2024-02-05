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SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! TÜİK yılın ilk TÜFE verisini duyuracak! Merkez Bankası Yeni Başkanı Karahan’dan çok net mesaj: ‘Kesinlikle izin vermeyeceğiz’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
05.02.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı! ‘2024 Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur?’ sorularına yanıt aranmaya başladı. Emeklisinden memuruna, asgari ücretlisine kadar herkesin yakından takip ettiği veriler için TÜİK açıklama yapacak. Ocak ayı enflasyon beklenti anketine göre yılın ilk ayında TÜFE’nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediliyor. Öte yandan Merkez Bankası Yeni Başkanı Fatih Karahan enflasyon için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! TÜİK yılın ilk TÜFE verisini duyuracak! Merkez Bankası Yeni Başkanı Karahan’dan çok net mesaj: ‘Kesinlikle izin vermeyeceğiz’

Son dakika haberi… Gerek emekli memur zamları gerekse asgari ücret için büyük bir önem taşıyan enflasyon oranı daha yılın ilk ayından önemini artırken, “Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Tüm gözler bugün Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek açıklamaya çevrildi. Yılın ilk enflasyonu belli oluyor!

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OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ocak 2024 için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

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YILLIK ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Ocak’ta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık’ta yüzde 2,93 artış göstermişti.

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FATİH KARAHAN’DAN PİYASALARA ÇOK NET MESAJ

Enflasyon rakamları beklenirken Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılmasın ardından Merkez Bankası başkanlığına atanan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan’ın gündeminde enflasyon ve faiz oranları vardı. Yeni Başkan Karahan piyasalara, “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz” mesajını verdi.

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8 ŞUBAT’TA YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANIYOR

Tüm bunların yanında milyonlar yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminleri merak ederken 8 Şubat saat 10.30’da Fatih Karahan başkanlığında yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanacak. Karahan’ın sunumunun ardından soru cevap kısmına geçilecek.
TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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