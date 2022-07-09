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Son dakika: Önce indirim sonra zam! Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin… (Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?)

09.07.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Rusya - Ukrayna kriziyle birlikte brent petrolün artması, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatlarına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. Ancak vatandaşlar Kurban Bayramı sabahına bu kez zam haberi ile uyandı. Motorin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de 9 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Önce indirim sonra zam! Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin… (Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları için vatandaşların merakla beklediği son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte cuma gününde itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. Ancak indirim haberinin ardından flaş bir gelişme yaşandı ve bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına yeni bir zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Geçtiğimiz aylarda 30 liraya kadar çıkan motorin fiyatı son indirim ile 25 liranın altına gerilemişti. Ancak son gelen 84 kuruşluk zam ile fiyatları yeniden 25 liranın üzerine çıktı. Benzin grubunda ise bir değişiklik olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 Temmuz Perşembe)

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 25,19 TL
LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,56 TL
Benzin litre fiyatı 25,30 TL
LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 25,32 TL
LPG litre fiyatı 10,33 TL

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PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? EYLÜL VE EKİM AYLARI KRİTİK

Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam gelirken Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkin de konuşan enerji uzmanı, “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek brent aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatı da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolar da yüzde 100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim eylül-ekimde uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar/TL kuru da eğer değişmez bu seviyelerde kalırsa eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL’lere ineceğini tahmin ediyorum” yorumunda bulundu.


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