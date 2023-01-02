Son dakika: Düşük faizli konut kredisi, 15 yıl vade... Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti! Bakan Nebati ve Kurum detayları duyuracak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak olarak hazırladığı ve üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasında tarih belli oldu.
Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum son şekli netleştirilen konut kampanyası için Ankara'da Çarşamba günü saat 10.00'da ekran karşısına geçerek detayları paylaşacak.
Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum konunun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi.
Konut kredi faizlerine ilişkin düzenleme de yapılacağını paylaşan Bakan Kurum, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım” açıklamasında bulundu. Ayrıca memurlara özel bir kontenjan da ayrılacağını söyledi.