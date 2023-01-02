Son dakika: Düşük faizli konut kredisi, 15 yıl vade... Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti! Bakan Nebati ve Kurum detayları duyuracak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak olarak hazırladığı ve üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasında tarih belli oldu.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum son şekli netleştirilen konut kampanyası için Ankara'da Çarşamba günü saat 10.00'da ekran karşısına geçerek detayları paylaşacak.

KONUT KREDİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum konunun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi.

Konut kredi faizlerine ilişkin düzenleme de yapılacağını paylaşan Bakan Kurum, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım” açıklamasında bulundu. Ayrıca memurlara özel bir kontenjan da ayrılacağını söyledi.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Konut kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar olacak. İşte bu şartlardan bazıları;

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

derecede yakınların üzerine konut olmaması

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI NELER?

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.



