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Son dakika: Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

01.01.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil stokçuluğu iddiasında yeni görüntüler geldi. Otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin ellerindeki araçları stoklayarak daha çok kazanç sağlamaya çalıştığı iddia edildi. İşte o görüntüler…

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi. Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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