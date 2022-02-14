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Son dakika: Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

14.02.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada , ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı sistemin olmasının otoyol kullanıcıları açısından gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, 31 Mart 2022’den itibaren OGS’nin kaldırılacağı bildirildi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği kaydedilen açıklamada, “OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hebasına dönüştürülecektir” ifadelerine yer verildi.


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