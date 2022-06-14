SON DAKİKA: Piyasalarda 1994 yılından sonra ilk kez! Fed yarın her şeyi değiştirecek: TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

SON DAKİKA: Altın ve dolar fiyatı Fed'in yarınki kararını bekliyor. Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı. Başta ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını bildirdi. Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğiliminin korunması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesi oluşturdu. Piyasalarda Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay yaptığı açıklamada, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etmişti.

BARCLAYS TAHMİN YÜKSELTTİ

Temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 53 seviyesine çıktı. Barclays analistleri mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından daha önce haziran toplantısı için 50 baz puan olan faiz artırım tahminlerini 75 baz puana yükseltti. Bu yıl 25 baz puan ve 50 baz puanlık iki faiz artırımına giden Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Analistler, piyasa fiyatlamalarının Fed'in yarınki toplantı sonrası yapacağı açıklamada en sert faiz artışını duyurabileceklerini dile getirdi.

DOLAR VE EURO

Küresel ekonomide yavaşlamaya ilişkin endişeler ve yüksek enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesinin ardından dolar endeksi dün yeniden 105 seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,30 seviyesine tırmanarak 11 yılın zirvesini gördü. Ancak endeks bu sabah düşüşe geçerek 104 seviyesine geriledi. Bu sebeple yurt içinde dolar/TL kuru haftanın ikinci gününe sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL 17,25-26, euro/TL ise 18 seviyesinden hemen üzerinde yatay seyrediyor.

ONS VE GRAM ALTIN

Ons Altın dün en düşük 1823 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü. Bu sabah ise 1824 dolardan değerleniyor. Altının gram fiyatında da 1000 liranın üzerinde zirve yürüyüşü bu sabah itibariyle yerini gerilemeye bırakmış gözüküyor. Dün 1043 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı dolar/TL kuru ve ons altındaki sakin seyir nedeniyle bu sabah 1012 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

ALTIN BU DİPLERE DÜŞEBİLİR

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşan TD Securities ekonomistleri, yüksek enflasyonun altın fiyatlarını kısa vadede 1.830-24 dolar işlem aralığına çekmesi muhtemel. uzun vadede, sarı metal maddi olarak 1.800 doların altına düşmeli.

“Fed’in tam istihdam karşılığında fiyat istikrarından ödün vererek artırımları geri çekmesi oldukça olası. Bununla birlikte, yakın zamanda politika belirsizliği getireceklerini söylemek için henüz çok erken” diyen analistler, “Bu nedenle, öngörülen düzeltmemiz bir bozgun değil. Bu yüzden önümüzdeki yıl altının geri tepmesiyle karşı karşıya olacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



