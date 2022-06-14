FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Piyasalarda 1994 yılından sonra ilk kez! Fed yarın her şeyi değiştirecek: TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

SON DAKİKA: Piyasalarda 1994 yılından sonra ilk kez! Fed yarın her şeyi değiştirecek: TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

14.06.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Altın ve dolar fiyatı için yarın saat 21.00’de kritik bir karar açıklanacak. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’den 28 yılın en sert faiz artırım kararını almasını bekliyor. Fed faiz kararı öncesinde TD Securities analistleri yaptıkları altın tahmini ile yatırımcıları korkuttu. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bugün dolar kaç TL? Fed faiz kararı ne olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Piyasalarda 1994 yılından sonra ilk kez! Fed yarın her şeyi değiştirecek: TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

SON DAKİKA: Altın ve dolar fiyatı Fed'in yarınki kararını bekliyor. Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı. Başta ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını bildirdi. Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğiliminin korunması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesi oluşturdu. Piyasalarda Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu.

iStock-152502718

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay yaptığı açıklamada, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etmişti.

BARCLAYS TAHMİN YÜKSELTTİ

Temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 53 seviyesine çıktı. Barclays analistleri mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından daha önce haziran toplantısı için 50 baz puan olan faiz artırım tahminlerini 75 baz puana yükseltti. Bu yıl 25 baz puan ve 50 baz puanlık iki faiz artırımına giden Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Analistler, piyasa fiyatlamalarının Fed'in yarınki toplantı sonrası yapacağı açıklamada en sert faiz artışını duyurabileceklerini dile getirdi.

DOLAR VE EURO

iStock-1008861200

Küresel ekonomide yavaşlamaya ilişkin endişeler ve yüksek enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesinin ardından dolar endeksi dün yeniden 105 seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,30 seviyesine tırmanarak 11 yılın zirvesini gördü. Ancak endeks bu sabah düşüşe geçerek 104 seviyesine geriledi. Bu sebeple yurt içinde dolar/TL kuru haftanın ikinci gününe sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL 17,25-26, euro/TL ise 18 seviyesinden hemen üzerinde yatay seyrediyor.

ONS VE GRAM ALTIN

Ons Altın dün en düşük 1823 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü. Bu sabah ise 1824 dolardan değerleniyor. Altının gram fiyatında da 1000 liranın üzerinde zirve yürüyüşü bu sabah itibariyle yerini gerilemeye bırakmış gözüküyor. Dün 1043 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı dolar/TL kuru ve ons altındaki sakin seyir nedeniyle bu sabah 1012 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

iStock-1318900504

ALTIN BU DİPLERE DÜŞEBİLİR

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşan TD Securities ekonomistleri, yüksek enflasyonun altın fiyatlarını kısa vadede 1.830-24 dolar işlem aralığına çekmesi muhtemel. uzun vadede, sarı metal maddi olarak 1.800 doların altına düşmeli.

cats

“Fed’in tam istihdam karşılığında fiyat istikrarından ödün vererek artırımları geri çekmesi oldukça olası. Bununla birlikte, yakın zamanda politika belirsizliği getireceklerini söylemek için henüz çok erken” diyen analistler, “Bu nedenle, öngörülen düzeltmemiz bir bozgun değil. Bu yüzden önümüzdeki yıl altının geri tepmesiyle karşı karşıya olacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galericiler ve bayilerle ilgili skandal iddia!Galericiler ve bayilerle ilgili skandal iddia!
Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklamaMotorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama
6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Son Dakika: Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın fiyatlara etkisi ne olacak? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı

Son Dakika: Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın fiyatlara etkisi ne olacak? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı

Fitch'in Türkiye tahmini dikkat çekti

Fitch'in Türkiye tahmini dikkat çekti

Bitcoin'de böyle düşüş görülmedi!

Bitcoin'de böyle düşüş görülmedi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.