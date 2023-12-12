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SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de enflasyon kasımda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti

12.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… ABD enflasyon oranı ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. ABD'de TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Peki ABD enflasyon oranı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte 12 Aralık 2023 Salı canlı, anlık, güncel rakamlar…

SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de enflasyon kasımda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti

Son dakika… Altın fiyatları geçtiğimiz hafta peş peşe rekor kırarak yatırımcısını heyecanlandırmıştı. Ons altın, geçtiğimiz hafta başında rekor seviyesinden gelen sert satışlarla hafta boyunca 2.020 dolar bandında seyretti. Cuma günü düşüş eğilimi yaşayan ons altın bu hafta satış baskısı altında kalı ve 1.980 doların altına kadar geriledi. Altın, ABD enflasyon verileri öncesi bekleme moduna geçti. ABD enflasyon verileri an itibarıyla açıklandı.

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KASIM AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0.1 yıllık bazda yüzde 3.1 yükseldi.

Ülkede geçen ay açıklanan oranlara göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyon verilerine dair piyasa beklentileri ise aylık bazda değişim göstermemesi ve yıllık yüzde 3,1 olması yönündeydi.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.857,68 TL alış, 1.857,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 1.989,48 dolar alış, 1.989,77 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 2.972,29 TL alış, 3.037,75 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ SONRASI DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!

Dolar önceki kapanışını 29.0444 TL'den yaptı.

ABD enflasyon verileri sonrası Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0428 liradan, satış fiyatı ise 29.0461 liradan işlem görüyor.

dolar

Yüzde 0.55'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.4196 TL'den yapan euro şu anda 31.4139 TL alış ve 31.4254 TL satış fiyatına sahip.

euro

YARIN GÖZLER FED FAİZ KARARINDA OLACAK!

Öte yandan Çarşamba akşamı saat 22.00’de Fed faiz kararı açıklanacak.

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Fed'in faizlerde değişiklik yapılmaması yönünde olması beklentiler var. Fakat faiz kararı kadar önemli olacak bir diğer veri seti Fed üyelerinin beklentileri olacak.

FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı. Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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