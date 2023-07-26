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SON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladı

26.07.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Küresel piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puanlık artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırdı ve 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladı

Son dakika: Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu kararla Fed, faizleri 2022’den beri 11. kez artırdı.

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KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." denildi.

Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.

Komite'nin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutu belirlenirken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkisindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Komite'nin, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

FAİZ ORANI 2001'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIKTA

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

Bu ayki artışla birlikte Fed, politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Geçen yılın mart ayından bu yana 11. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 525 puan yükseltmiş oldu.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yüzde 3 olarak kaydedilmişti.

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