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Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

13.12.2023 22:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını 22.00'de açıkladı. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Powell da kararla ilgili açıklama yapacak.

Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Fed'in para politikası kararları piyasaların odağında yer alırken analistler, bankanın bu yılki son toplantısında art arda üçüncü kez politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtmişti.

5,25-5,50 ARALIĞINDA SABİT TUTTU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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POWELL AÇIKLAMA YAPACAK

22.30’da ise Fed Başkanı Powell herkesin merakla beklediği o açıklamasını yapacak ve 2024 yılına ilişkin ipuçları aranacak.

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MART 2022'DEN BU YANA TOPLAM 525 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

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ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

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