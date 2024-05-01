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Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.05.2024 21:01
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Son dakika haberi... Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını 21.00'de açıkladı. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Mart ayında faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in mayıs ayında alacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Analistler, bankanın politika faizini yine sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtmişti.

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5,25-5,50 ARALIĞINDA SABİT TUTTU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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