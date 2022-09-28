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Son dakika: Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ne kadar?

28.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere verilen promosyon haberi sonrası da polis memurları için de son dakika promosyon haberi geldi. Polislere ödenecek maaş promosyonlarıyla ilgili açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapıldı. Peki, polis maaş promosyonu ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? İşte 2022 EGM polis emniyet promosyon anlaşmasıyla ilgili haberin detayı...

Son dakika: Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emniyet mensubunu yakından ilgilendiren son dakika promosyon haberi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından promosyon anlaşmasıyla ilgili detayları paylaştı. Peki, polislere ne zaman ve ne kadar promosyon verilecek? İşte EGM Polis promosyonunda son dakika gelişmesi...

EMNİYET'TEN SON DAKİKA POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), revize edilen polis maaş protokolü ile ilgili her personele 3 yıl için toplam 27 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere ödenecek maaş promosyonun 3 yıl için toplam 27 bin lira olacağını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, maaş promosyonu ile görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, “Yeni promosyon, protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir” denildi.

Açıklamada, Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokollerinin de iptal edilerek yeni protokole dahil edileceği, diğer bankalarla devam eden protokollerin ise sözleşmelerin bitiş tarihinde yeni protokole dahil olacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
polis Promosyon maaş
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